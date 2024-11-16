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«СВО идет к концу»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Выдающийся и известный во всем мире ученый Григ...

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Выдающийся и известный во всем мире ученый Григорий Кваша, который в своих познания преисполнился благодаря методу, соединяющему астрологию, теоретическую историю и простую математику, предлагает новый взгляд на то, как именно можно предсказывать будущие события, ожидающие нас спустя время. Основа его метода - различные числа и даты. Он не берет в расчет своих предсказания классические астрологические понятия, считая, что это малоэффективно. Так он открывает новые горизонты в понимании временных циклов.

От астрологии к цифровому пророчеству

Кваша утверждает, что классическая астрология, основанная на созвездиях, устарела. Вместо этого он предлагает метод, основанный на анализе чисел, дат и времени, которые, по его мнению, играют ключевую роль в формировании будущих событий. Это подход позволяет глубже анализировать исторические циклы и с большей точностью прогнозировать повторение событий.

Пророчество и реальность

Одним из самых заметных примеров точности его метода стало предсказание начала специальной военной операции на Украине в 2022 году, которое сбылось. Кваша объясняет это тщательным анализом исторических дат и событий, применяя математические расчеты для определения повторений и закономерностей.

Новые предсказания и глобальные последствия

Недавно Кваша сделал еще одно заявление: по его расчетам, специальная военная операция завершится в 2025 году, а 2024 год станет переломным в ходе конфликта. Он утверждает, что ключевым фактором окончания конфликта станет не столько военная мощь, сколько экономические условия. Согласно его прогнозам, победу одержит Российская Федерация.

Влияние на научное сообщество

Методы Кваши вызывают дебаты среди ученых и исследователей, некоторые из которых считают его подход революционным, в то время как другие остаются скептически настроенными. Тем не менее, его способность к точным предсказаниям не может быть игнорирована.

Заключение

Григорий Кваша продолжает свою работу, расширяя границы науки о прогнозировании будущего. Его уникальный подход к использованию чисел и дат в качестве основы для предсказаний открывает новые перспективы для понимания того, как прошлое влияет на будущее, предлагая ценные уроки для современного мира, пишет «ЦАРЬГРАД».

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