Дмитрий Медведев предложил переименовать Украину в «Свинский бандера-рейх»

Поскольку президент Украины Зеленский настаивает на переименовании России в Московию, Дмитрий Медведев предложил в ответ переименовать Украину.

Самый подходящий и точный вариант — Schweinisch Bandera-Reich (Свинский бандеро-рейх), заявил 11 марта в своём телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, Украина не может именоваться Хохляндией или Малороссией.

"Только Schweinisch Bandera-Reich", — заявил Медведев.

Напомним, инициативу Зеленского переименовать Россию высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Киев, как ни старается, подтверждает правоту Москвы.

