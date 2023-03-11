"Свинский бандера-рейх": Зеленский настаивает на переименовании России в Московию, а Медведев в ответ предложил переименовать Украину
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Поскольку президент Украины Зеленский настаивает на переименовании России в Московию, Дмитрий Медведев предложил в ответ переименовать Украину.
Самый подходящий и точный вариант — Schweinisch Bandera-Reich (Свинский бандеро-рейх), заявил 11 марта в своём телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По мнению Медведева, Украина не может именоваться Хохляндией или Малороссией.
"Только Schweinisch Bandera-Reich", — заявил Медведев.
Напомним, инициативу Зеленского переименовать Россию высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Киев, как ни старается, подтверждает правоту Москвы.