Светлана Дружинина говорит о госпитализации: «Я вас всех переживу»

На фоне распространённых слухов о госпитализации известной российской актрисы и режиссёра Светланы Дружининой, сама артистка решила развеять все домыслы и обеспокоенность своих поклонников. В недавнем интервью с РЕН ТВ, Дружинина, которой недавно исполнилось 88 лет, заявила с уверенностью: «Я вас всех переживу».

Ответ артистки был полон оптимизма и уверенности в себе, что характерно для её яркой и непоколебимой личности. «Будем жить долго и счастливо», — добавила она, подчёркивая своё отношение к распространённым слухам как к сильно преувеличенным и не соответствующим действительности.

Светлана Дружинина, которую многие помнят по роли телефонистки Анфисы в культовом фильме «Девчата», а затем как режиссёра популярной трилогии «Гардемарины, вперед!» и её продолжений, давно зарекомендовала себя не только как талантливая актриса, но и как успешный режиссёр. Несмотря на слухи о её здоровье, она продолжает вдохновлять своим примером многих.

Её стойкость и активный образ жизни, как уверяет сама Дружинина, являются ключом к её долголетию. Как верующий и спортивный человек, она призывает всех не поддаваться на провокации и не верить непроверенным источникам. В октябре текущего года актриса уже опровергала сообщения о том, что её здоровье ухудшилось.

Данное заявление Светланы Дружининой стало не только подтверждением её отличного самочувствия, но и напоминанием о том, что даже в возрасте она остаётся сильной и целеустремлённой личностью, которая готова бросить вызов любым слухам и спекуляциям, пишет kino.mail.ru.