Свеклы станет больше в 3 раза: всего 1 чайная ложка для отличного урожая летом
Анастасия Карякина
Многие опытные огородники считают, что для успешного выращивания свеклы необходимо применять древесную золу как эффективную и полезную подкормку.
Этот природный материал содержит важные элементы питания растений, такие как калий, фосфор, магний и кальций, которые способствуют увеличению урожая. Рекомендуется использовать золу на разных этапах роста свеклы, включая перед посевом, при прореживании всходов и в период активного роста корнеплодов. Особенно эффективно вносить золу в начале вегетационного периода.
Для стимулирования роста корнеплодов рекомендуется использовать раствор золы, разведенный в воде, в соотношении 100 г золы на 10 литров воды. Этот метод питания растений способствует усилению их развития. Важно помнить, что необходимо избегать применения золы сразу после добавления азотных удобрений и не переборщить с ее дозировкой, чтобы не создать избыток калия в грунте, сообщает URANEWS.
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