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Сварите лимон и выпейте эту воду натощак: утром вы не удивитесь себе в зеркале

Многие начинают день с тёплой воды и ломтика ли...

immunocap.ru

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Многие начинают день с тёплой воды и ломтика лимона, но эксперты говорят — можно гораздо больше! Если сварить лимон целиком, польза будет в разы выше. Такой способ позволяет использовать не только сок и мякоть, но и цедру, которая обычно идёт в отходы.

Как приготовить витаминный напиток

Вам понадобится:

  • 6 лимонов

  • 1,5 литра чистой воды

  • мёд по вкусу

Как готовить:

  1. Разрежьте лимоны пополам и положите в кастрюлю.

  2. Залейте водой, доведите до кипения.

  3. Убавьте огонь и проварите 3 минуты.

  4. Дайте настояться 10–15 минут.

  5. Достаньте лимоны и процедите жидкость.

  6. Пейте тёплым, а остатки храните в холодильнике.

Совет: мёд смягчит кислотность и добавит вкуса.

Чем полезен отвар?

  • Укрепляет иммунитет

  • Повышает энергию без кофе

  • Очищает организм от токсинов

  • Улучшает пищеварение

  • Поддерживает кислотно-щелочной баланс

  • Очищает кожу

  • Помогает справляться со стрессом

  • Снимает отёки

  • Ускоряет восстановление клеток

Кроме того, тёплый лимонный отвар освежает дыхание и убирает неприятную горечь во рту. Благодаря варке полезные вещества из лимона — флавоноиды и пектины — лучше усваиваются.

Почему стоит попробовать?

В отличие от привычной воды с лимоном, этот напиток содержит в 3 раза больше полезных компонентов. Начните день с такой альтернативы — и вы заметите разницу в самочувствии уже через несколько дней, пишет progorod33.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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