Сварите лимон и выпейте эту воду натощак: утром вы не удивитесь себе в зеркале

Многие начинают день с тёплой воды и ломтика лимона, но эксперты говорят — можно гораздо больше! Если сварить лимон целиком, польза будет в разы выше. Такой способ позволяет использовать не только сок и мякоть, но и цедру, которая обычно идёт в отходы.

Как приготовить витаминный напиток

Вам понадобится:

6 лимонов

1,5 литра чистой воды

мёд по вкусу

Как готовить:

Разрежьте лимоны пополам и положите в кастрюлю. Залейте водой, доведите до кипения. Убавьте огонь и проварите 3 минуты. Дайте настояться 10–15 минут. Достаньте лимоны и процедите жидкость. Пейте тёплым, а остатки храните в холодильнике.

Совет: мёд смягчит кислотность и добавит вкуса.

Чем полезен отвар?

Укрепляет иммунитет

Повышает энергию без кофе

Очищает организм от токсинов

Улучшает пищеварение

Поддерживает кислотно-щелочной баланс

Очищает кожу

Помогает справляться со стрессом

Снимает отёки

Ускоряет восстановление клеток

Кроме того, тёплый лимонный отвар освежает дыхание и убирает неприятную горечь во рту. Благодаря варке полезные вещества из лимона — флавоноиды и пектины — лучше усваиваются.

Почему стоит попробовать?

В отличие от привычной воды с лимоном, этот напиток содержит в 3 раза больше полезных компонентов. Начните день с такой альтернативы — и вы заметите разницу в самочувствии уже через несколько дней, пишет progorod33.ru.