Сварите лимон и выпейте эту воду натощак: утром вы не удивитесь себе в зеркале
immunocap.ru
Многие начинают день с тёплой воды и ломтика лимона, но эксперты говорят — можно гораздо больше! Если сварить лимон целиком, польза будет в разы выше. Такой способ позволяет использовать не только сок и мякоть, но и цедру, которая обычно идёт в отходы.
Как приготовить витаминный напиток
Вам понадобится:
6 лимонов
1,5 литра чистой воды
мёд по вкусу
Как готовить:
Разрежьте лимоны пополам и положите в кастрюлю.
Залейте водой, доведите до кипения.
Убавьте огонь и проварите 3 минуты.
Дайте настояться 10–15 минут.
Достаньте лимоны и процедите жидкость.
Пейте тёплым, а остатки храните в холодильнике.
Совет: мёд смягчит кислотность и добавит вкуса.
Чем полезен отвар?
Укрепляет иммунитет
Повышает энергию без кофе
Очищает организм от токсинов
Улучшает пищеварение
Поддерживает кислотно-щелочной баланс
Очищает кожу
Помогает справляться со стрессом
Снимает отёки
Ускоряет восстановление клеток
Кроме того, тёплый лимонный отвар освежает дыхание и убирает неприятную горечь во рту. Благодаря варке полезные вещества из лимона — флавоноиды и пектины — лучше усваиваются.
Почему стоит попробовать?
В отличие от привычной воды с лимоном, этот напиток содержит в 3 раза больше полезных компонентов. Начните день с такой альтернативы — и вы заметите разницу в самочувствии уже через несколько дней, пишет progorod33.ru.
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