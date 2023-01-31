"Сущий ад": украинские военные пожаловались на ситуацию и катастрофические потери под Артемовском

Украинские военные пожаловались на ситуацию под Артемовском. Там идут тяжелые бои, и все складывается очень трудно, заявил замкомандира батальона "Свобода" в составе четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Рада".

По словам Назаренко, все происходящее под Артемовском - "сущий ад".

"Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?" — заявил замкомбата.

По словам Назаренко, потери ВСУ просто катастрофические.