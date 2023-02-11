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"Сущий ад": офицер ЛНР описал, в какой ситуации оказались сейчас украинские боевики

Подполковник ЛНР Марочко проинформировал о "сущем аде" для ВСУ
"Сущий ад": офицер ЛНР описал, в какой ситуации оказались сейчас украинские боевики

Фото: открытые источники

Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о больших проблемах ВСУ, которые украинские войска получили во время текущей зимней кампании. По его словам, погодные условия и действия российских военных создали для личного состава противника "сущий ад".

"Если для наших подразделений за бортом -10, то у украинских боевиков постоянно "солнцепёк", постоянно "ураганный" ветер и постоянно осадки в виде "града". Поэтому тут о санитарных каких-то условиях говорить вообще не приходится", - говорит Марочко.

Подвела украинцев и погода. Укровоины сидят в холодных и сырых окопах, получают тяжелые обморожения, страдают гангреной, несут не только боевые, но и санитарные потери.

При всем своем желании развести огонь и обогреться солдаты противника не могут, так как дым и огонь являются демаскирующим фактором, на который немедленно реагирует российская артиллерия.

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