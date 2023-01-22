Шурыгин предупредил, что России следует начать серьезно готовиться к ядерной войне против НАТО

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин проинформировал, что России необходимо как можно быстрее начать серьезную подготовку к ядерной войне, а также начать противостояние со странами НАТО через "национальные бомбы" на их территориях, сообщает информационный портал "Военное дело".

Так, Шурыгин напомнил, что в Испании есть серьезные проблемы с басками, у Великобритании - с шотландцами и ирландцами, а у немцев - с мусульманами. Эксперт предлагает задействовать всех, кому противно нынешнее НАТО и США.