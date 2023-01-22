Шурыгин предупредил, что России следует начать серьезно готовиться к ядерной войне против НАТО
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Российский военный эксперт Владислав Шурыгин проинформировал, что России необходимо как можно быстрее начать серьезную подготовку к ядерной войне, а также начать противостояние со странами НАТО через "национальные бомбы" на их территориях, сообщает информационный портал "Военное дело".
Так, Шурыгин напомнил, что в Испании есть серьезные проблемы с басками, у Великобритании - с шотландцами и ирландцами, а у немцев - с мусульманами. Эксперт предлагает задействовать всех, кому противно нынешнее НАТО и США.
"Почти все ведущие страны Запада „заминированы“ национальными и территориальными конфликтами. Баски в Испании, корсиканцы во Франции, шотландцы и ирландцы в Англии, мусульмане в Германии — список обширен. В странах Африки, Ближнего востока и Латинской Америке достаточно движений, которые ненавидят американцев, британцев, французов", - проинформировал эксперт.