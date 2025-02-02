Сюрприз от Набиуллиной: какую ключевая ставку установят в феврале, что с ценами

14 февраля ожидается важное заседание Центробанка России, где будет решаться судьба ключевой ставки. Эксперты пытаются прогнозировать, какое решение примет регулятор, и как оно скажется на рубле и ценах в стране.

Ключевая ставка и её роль в экономике

Ключевая ставка Центробанка — это основной инструмент регулирования инфляции и стоимости кредитования как для бизнеса, так и для частных лиц. При повышении ставки кредиты становятся дороже, что снижает количество денег в обращении и замедляет инфляцию. Это также делает рубль более дефицитным и укрепляет его стоимость.

Предположения экспертов и предстоящее заседание

По словам Эльвиры Набиуллиной, председателя Центрального банка, текущая ставка в 21% является достаточно высокой, но рассматривалась возможность её повышения до 22% или 23%. В феврале ЦБ будет выбирать между подтверждением текущей политики или же повышением ставки в случае необходимости борьбы с перегревом спроса и инфляцией.

Влияние на инфляцию и экономику

Набиуллина подчеркнула, что без текущей высокой ставки инфляция в России могла бы значительно превысить текущие показатели. Учитывая риски торговых войн и потенциальное охлаждение экономики, ключевая ставка является критическим инструментом в балансировке экономической стабильности.

Ожидания от решения Центробанка

Аналитики предполагают, что ключевая ставка останется неизменной. Алексей Лоссан из "Сравни" и Игорь Расторгуев из AMarkets считают, что в текущих условиях, учитывая высокие инфляционные риски и жесткую денежно-кредитную политику, существенных изменений в ставке не произойдет. Это поддерживает стабильность рубля и обеспечивает предсказуемость для экономических агентов.

Последствия для потребительского рынка

Илья Федоров из "БКС Мир инвестиций" указывает, что влияние ставки на цены остается значительным, но само по себе снижение кредитного импульса не гарантирует замедления инфляции. Повышение зарплат и продолжающийся рост потребления могут спровоцировать дальнейший рост цен в ближайшие месяцы.

Заключение

В преддверии заседания Центробанка внимание рынка сосредоточено на возможных изменениях в ключевой ставке. От этого решения зависят не только краткосрочные колебания рубля, но и долгосрочные тенденции в экономике России, пишет news.ru.