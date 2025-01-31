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Сюрприз от Набиуллиной: какая ключевая ставка будет в феврале, что с ценами

14 февраля 2025 года Центробанк России примет в...

tsargrad.tv

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14 февраля 2025 года Центробанк России проведет одно из самых важных заседаний, на котором будет принято решение по ключевой процентной ставке. Это событие — важнейший ориентир для экономистов, инвесторов и простых граждан, так как оно непосредственно влияет на курсы валют, инфляцию и стоимость кредитов.

Будет ли ставка повышена или останется на прежнем уровне? Какое решение поможет России бороться с инфляционным давлением и поддерживать стабильность рубля?

Что такое ключевая ставка и почему она так важна?

Ключевая ставка — это основной инструмент, с помощью которого Центробанк регулирует экономическую ситуацию в стране. Под эту ставку коммерческие банки получают кредиты от Центробанка и делают депозиты. Высокая ставка означает, что кредиты для бизнеса и населения становятся дороже, что снижает доступность заемных средств.

Это, в свою очередь, приводит к снижению потребительского спроса, замедляя рост цен и помогая справляться с инфляцией.

Повышение ставки также способствует укреплению рубля. Когда кредиты становятся более дорогими, объем рублей на рынке уменьшается, и это приводит к росту стоимости национальной валюты. Усиление рубля может сделать импортные товары дешевле, что позитивно скажется на ценах внутри страны.

Что нам готовит геополитическая ситуация?

Однако в текущей экономической и геополитической ситуации прогнозировать последствия таких изменений гораздо сложнее.

Политическая нестабильность и внешние санкции могут существенно влиять на экономику страны, создавая дополнительные вызовы для Центробанка, сообщает news.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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