Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Сухой закон» вступает в силу: в России приступили к закрытию алкомаркетов

В центре Вологды наблюдается существенная транс...

dp.ru

Подписаться в Telegram

В центре Вологды наблюдается существенная трансформация в секторе розничной торговли, вызванная введением нового законодательства, ограничивающего продажу алкогольной продукции. Известные магазины сети «Красное и Белое» закрывают свои двери в ответ на закон №307-ФЗ, который с марта 2025 года ограничит время продажи алкоголя до двух часов в день.

Закрытие алкомаркетов и освобождение торговых площадей

По информации от сотрудников, уже осуществлено закрытие магазинов на улице Зосимовской и Герцена, где торговые площади были освобождены, а товарные запасы вывезены. Эти меры были предприняты в свете новых законодательных ограничений, делающих невозможным продолжение их деятельности в привычном формате.

Новые использования освободившихся помещений

На освободившихся площадях уже планируются новые коммерческие проекты, включая открытие пунктов выдачи заказов крупных онлайн-ретейлеров, таких как «Вайлдберриз». Это изменение свидетельствует о переориентации коммерческой недвижимости на новые форматы обслуживания, которые лучше соответствуют текущим рыночным условиям.

Реакция и перспективы для местного бизнеса

Неудачные переговоры руководства сети с администрацией города о возможности сохранения деятельности магазинов привели к поиску альтернативных способов использования коммерческих площадей. В связи с закрытием алкомаркетов, местные предприниматели и инвесторы активно рассматривают возможности для размещения новых объектов, таких как аптеки и удобные для жителей магазины.

Выводы

Изменения в законодательстве о продаже алкоголя в Вологде приводят к значительным изменениям в розничной торговле города. Эти адаптации открывают путь для развития новых бизнес-моделей и предоставляют возможности для разнообразия коммерческих услуг, удовлетворяющих потребности современных потребителей и способствующих развитию городской инфраструктуры, пишет runews24.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Интересное в Казани

день назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

гели против тараканов

Новости Татарстана

день назад

Татарстан смирился с ростом тарифов на ЖКУ

Интересное в Казани

2 дня назад

Новые мясные блюда в первом халяльном Стейк-кафе России: рассказываем про обновленное специальное меню ИTLE

монтаж дверей пвх в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане и еще 2 регионах РФ объявили угрозу атаки БПЛА

Новости Казани

день назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

11 часов назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Новости Казани

день назад

В Казани на улице Бехтерева полиция ждет саперов

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин
Новости Казани
9 часов назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

3 часа назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

Новости Татарстана

5 часов назад

После свидания 19-летняя челнинка угнала и разбила машину любимого

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане растет разрыв в заработных платах женщин и мужчин
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
5 часов назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Новости Татарстана

6 часов назад

2 команды из Татарстана попали в высшую лигу КВН

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане домофоны будут оповещать об угрозе атаки БПЛА

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстан передал Лисичанску 2 кареты скорой помощи
билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 202...
Новости России
4 дня назад

билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза