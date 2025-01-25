«Сухой закон» вступает в силу: в России приступили к закрытию алкомаркетов
dp.ru
В центре Вологды наблюдается существенная трансформация в секторе розничной торговли, вызванная введением нового законодательства, ограничивающего продажу алкогольной продукции. Известные магазины сети «Красное и Белое» закрывают свои двери в ответ на закон №307-ФЗ, который с марта 2025 года ограничит время продажи алкоголя до двух часов в день.
Закрытие алкомаркетов и освобождение торговых площадей
По информации от сотрудников, уже осуществлено закрытие магазинов на улице Зосимовской и Герцена, где торговые площади были освобождены, а товарные запасы вывезены. Эти меры были предприняты в свете новых законодательных ограничений, делающих невозможным продолжение их деятельности в привычном формате.
Новые использования освободившихся помещений
На освободившихся площадях уже планируются новые коммерческие проекты, включая открытие пунктов выдачи заказов крупных онлайн-ретейлеров, таких как «Вайлдберриз». Это изменение свидетельствует о переориентации коммерческой недвижимости на новые форматы обслуживания, которые лучше соответствуют текущим рыночным условиям.
Реакция и перспективы для местного бизнеса
Неудачные переговоры руководства сети с администрацией города о возможности сохранения деятельности магазинов привели к поиску альтернативных способов использования коммерческих площадей. В связи с закрытием алкомаркетов, местные предприниматели и инвесторы активно рассматривают возможности для размещения новых объектов, таких как аптеки и удобные для жителей магазины.
Выводы
Изменения в законодательстве о продаже алкоголя в Вологде приводят к значительным изменениям в розничной торговле города. Эти адаптации открывают путь для развития новых бизнес-моделей и предоставляют возможности для разнообразия коммерческих услуг, удовлетворяющих потребности современных потребителей и способствующих развитию городской инфраструктуры, пишет runews24.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец