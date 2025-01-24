«Сухой закон» вступает в силу: в России начали закрываться алкомаркеты

В Вологде происходит значительное изменение в ритейл-секторе. Известная сеть алкомаркетов «Красное и Белое» закрывает свои магазины в центре города в связи с новыми законодательными ограничениями на продажу алкоголя.

Это решение вызвано введением нового закона, который с 1 марта 2025 года сокращает часы розничной продажи алкоголя до двух часов в будние дни — с 12:00 до 14:00.

Причины закрытия и его последствия

Закрытие магазинов произошло после того, как помещения на улицах Зосимовской и Герцена были освобождены от товаров, а сотрудники уведомлены о прекращении деятельности. На месте одного из магазинов на улице Герцена уже планируется открытие пункта выдачи заказов популярной онлайн-платформы «Вайлдберриз».

Влияние на рынок аренды

С момента объявления о новых законодательных ограничениях на Avito начались активные поиски новых арендаторов для освободившихся площадей. Стоимость аренды в этих локациях колеблется от 500 до 850 рублей за квадратный метр, при этом большинство из них находится в жилых районах.

Будущее торговых площадей

Руководство «Красного и Белого» пыталось договориться с местной администрацией о сохранении магазинов, однако переговоры не привели к успеху. Теперь на месте закрывшихся магазинов могут появиться аптеки или магазины шаговой доступности, что изменит локальный рынок ритейла.

Закрытие магазинов «Красное и Белое» в Вологде стало ярким примером того, как законодательные изменения могут радикально повлиять на бизнес-ландшафт города, вынуждая компании принимать сложные решения и адаптироваться к новым реалиям, сообщает runews24.ru.