Российский спецназ устроил "Судный день" для боевиков ВСУ

Военкоры "Русской весны" сообщают о "Судном дне", который устроил российский спецназ для боевиков ВСУ. Бойцы 24-й отдельной бригады спецназначения успешно провели операцию.

Они обнаружили с БПЛА группу боевиков ВСУ, в место был брошен новосибирский спецназ. Сначала был открыт точечный огонь, в итоге подразделение ВСУ "поредело".

Потом спецназ, как выразились военкоры, "отправил остальных боевиков к Бандере", применив противотанковые управляемые ракеты, стрелковое оружие и минометы.

