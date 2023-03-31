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"Судный день" заказывали? Российский спецназ устроил большую бойню и отправил боевиков ВСУ "к Бандере"

Российский спецназ устроил "Судный день" для боевиков ВСУ
"Судный день" заказывали? Российский спецназ устроил большую бойню и отправил боевиков ВСУ "к Бандере"

Фото: открытые источники

Военкоры "Русской весны" сообщают о "Судном дне", который устроил российский спецназ для боевиков ВСУ. Бойцы 24-й отдельной бригады спецназначения успешно провели операцию.

Они обнаружили с БПЛА группу боевиков ВСУ, в место был брошен новосибирский спецназ. Сначала был открыт точечный огонь, в итоге подразделение ВСУ "поредело".

Потом спецназ, как выразились военкоры, "отправил остальных боевиков к Бандере", применив противотанковые управляемые ракеты, стрелковое оружие и минометы.

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