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Судмедэксперт: на телах бойцов ЛНР, возвращенных Украиной, есть следы нечеловеческих пыток

Судмедэксперт: на телах бойцов ЛНР, возвращенных Украиной, есть следы нечеловеческих пыток

Фото: panoramapro.ru

На телах бойцов Народной милиции ЛНР, которые Украина вернула, найдены следы зверских пыток. Об этом заявила завотделением экспертизы Луганского бюро судмедэкспертизы Ксения Макарова.

Как сообщает РИА Новости, цитируя Макарову, на телах обнаружены недвусмысленные доказательства, что бойцов пытали.

"К нам на экспертизу трупов попадает большое количество тел военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении", — рассказала судмедэксперт.

По словам эксперта, пытали бойцов при жизни, большая часть нечеловеческих мучений им пришлось пережить в сознании. Военнопленным не оказывали первичную медицинскую помощь, потому что иначе они могли бы выжить.

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