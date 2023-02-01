Суд в России заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы признал виновным журналиста Александра Невзорова* (* - физлицо, выполняющее функции СМИ-иноагента) в распространении фейков о Вооруженных силах России и заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом пишут "Известия".

Прокурор просил для Невзорова* 9 лет колонии и запрет на 4 года на администрирование журналистом интернет-ресурсов.

Суд счел доказанным, что подсудимый, достоверно зная о проведении специальной военной операции на территории Украины, по мотивам политической ненависти распространил заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений на своей странице в Сети.

Приговор вынесен заочно, поскольку в настоящее время Невзоров находится за границей.