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Суд в России заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к 8 годам колонии

Суд в России заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к 8 годам колонии

Фото: открытые источники

Басманный суд Москвы признал виновным журналиста Александра Невзорова* (* - физлицо, выполняющее функции СМИ-иноагента) в распространении фейков о Вооруженных силах России и заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом пишут "Известия".
Прокурор просил для Невзорова* 9 лет колонии и запрет на 4 года на администрирование журналистом интернет-ресурсов.

Суд счел доказанным, что подсудимый, достоверно зная о проведении специальной военной операции на территории Украины, по мотивам политической ненависти распространил заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений на своей странице в Сети.

Приговор вынесен заочно, поскольку в настоящее время Невзоров находится за границей.

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