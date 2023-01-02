Стрелков предупредил, что трагедия с мобилизованными в Макеевке может повториться и в другом месте

Как сообщает Ura.ru, ситуация, подобная произошедшей с российскими мобилизованными в Макеевке, может повториться, об этом заявил Игорь Стрелков, бывший глава Министерства обороны ДНР.

"Нас предупредили, что подобное может повториться в любой момент", - заявил Стрелков.

Стрелков отметил, что атака может быть повторена из-за плотного размещения личного состава в зоне поражения ракет HIMARS.

Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ обстреляли здание ПТУ, где размещались мобилизованные ВС РФ. Число жертв до сих пор не озвучено. Кадры того, что осталось от здания, опубликовали военкоры.