Страшное предсказание уже начинает сбываться: после смерти Папы Римского обещают апокалипсис

Древнее пророчество ирландского архиепископа Малахии, составленное в XII веке, вновь привлекло внимание исследователей и верующих.

В этом пророчестве Малахия предсказал будущее католической церкви, включая описание последнего Папы, а также конец света, который должен наступить после его правления. Некоторые считают, что нынешний Папа Франциск может быть тем самым последним Папой, о котором говорил Малахия.

Малахия, живший в XI-XII веках, составил список метафорических описаний для каждого будущего Папы. Согласно его пророчеству, после 112-го Папы католическая церковь столкнется с концом, а мир переживет разрушение.

В особой части пророчества речь идет о последнем Папе, которого он описал как «Петра Римлянина». Его правление будет связано с «многими терзаниями», а Рим, как «город на семи холмах», будет разрушен.

Некоторые исследователи, особенно в последние годы, начали проводить параллели между описанием последнего Папы и Папой Франциском (Хорхе Марио Бергольо), видя в его фамилии символическую связь с пророчеством.

Фамилия «Бергольо» может быть переведена как «скала» или «гора», что создает ассоциации с камнем — символом, который также упоминается в пророчестве. Более того, имя «Петр», которое использует Малахия для последнего Папы, в переводе с греческого означает «камень», что усиливает параллели.

Тем не менее, несмотря на эти совпадения, нет никаких доказательств того, что Папа Франциск действительно является «Петром Римлянином». Вопрос о его связи с пророчеством Малахии продолжает оставаться предметом обсуждения среди религиозных ученых и верующих, поднимая вопросы о будущем католической церкви и возможном наступлении апокалипсиса.

Пророчество Малахии остается загадкой, и его интерпретации, как и прежде, вызывают множество споров и рассуждений, особенно в свете текущих событий в мире и церкви.