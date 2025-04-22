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Страшное предсказание сбывается: после смерти Папы Римского обещают апокалипсис

Старинное предсказание ирландского архиепископа...

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Древнее пророчество, оставленное ирландским архиепископом Малахией в XII веке, вновь привлекло внимание современников.

В нем идет речь о том, что после правления последнего Папы Римского католическая церковь прекратит свое существование, а мир переживет страшный апокалипсис. Этот древний текст в последние годы активно интерпретируют как предсказание конца света, связанное с нынешним Папой Франциском.

Малахия, живший в 1094-1148 годах, составил список метафорических описаний для каждого будущего понтифика, которые якобы открыл ему Бог во время его визита в Рим в 1139 году. Согласно его пророчеству, после 112-го Папы католическая церковь встретит свой конец, а человечество станет свидетелем разрушения мира.

Конец света, как считает автор пророчества, наступит после правления последнего понтифика, которого Малахия описал как “Петра Римлянина”. Этот Папа будет «пасти овец среди множества терзаний», а Рим — «город на семи холмах» — будет разрушен.

Интерпретации современников связывают эти слова с нынешним Папой Франциском (Хорхе Марио Бергольо). Некоторые исследователи находят символическую параллель в его фамилии, которая может быть переведена как «скала» или «гора», что создает связь с символикой камня, упомянутой в пророчестве.

Интересно, что имя Петр, которое Малахия использует в описании, в переводе с греческого означает «камень», что еще больше укрепляет ассоциацию с нынешним понтификом.

Предсказания Малахии о последнем Папе и апокалипсисе продолжают будоражить умы религиозных ученых и простых верующих. Пока точных доказательств того, что именно Франциск является «Петром Римлянином», нет, однако это пророчество остается актуальной темой для обсуждения в религиозных кругах, сообщает pg21.

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