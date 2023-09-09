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Страшная жара возвращается, но с новым сюрпризом: синоптики сказали, что на подходе

Страшная жара возвращается, но с новым сюрпризом: синоптики сказали, что на подходе

Фото: социальные сети

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Российские синоптики обещают возвращение аномальной жары ряду регионов страны. PRIMPRESS пишет, что одной жарой не обойдется - будут и иные капризы погоды.

В ближайшие 14 суток аномально высокими для середины сентября температуры воздуха будут на юге. Краснодарский край ждут + 33 градуса после 18 сентября. Придут и сильные грозы.

До 32 градусов жары ожидается в Волгограде и Астрахани. При этом осадков не будет, а потому высоко оцениваются риски природных пожаров.

Тепло будет в Петербурге - до 26 градусов, что для северной столицы - аномалия. В Москве будет до +25, что также нетипично для осени.

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