Страшная жара вернется, но с новым сюрпризом: синоптики дали новый прогноз

Во многие российские регионы скоро опять вернется аномальная жара, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на неназванных синоптиков, обещающих на этот раз не просто природный климатический ужас и кошмар, а кошмар с особенностями - сюрприз уже анонсирован.

В октябре, говорится в публикации, в России будет жарко. Причем, именно к концу октября снова внезапно "вернется лето". Мощный рост температур ощутит юг России.

В Краснодар, например, в конце октября придет жара в +27 градусов. При том, что норма для региона на конец октября составляет только +16 градусов, превышение действительно аномальное.

В качестве неприятного сюрприза анонсирована засуха. В центральной России, в Поволжье, на юге сейчас действуют особые пожарные режимы из-за дефицита осадков.