Страшная тайна: Сотрудники «Магнита» и «Пятерочки» давно отслеживают пакеты из коробок с бананами

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, бананы проходят долгий путь, и для их сохранности используют специальные поглотители этилена – небольшие пакетики, похожие на те, что кладут в коробки с обувью, но большего размера.

Почему бананы быстро портятся?

Бананы собирают недозрелыми, чтобы предотвратить их порчу в дороге. Однако они выделяют этилен – природный газ, ускоряющий созревание не только самих бананов, но и других фруктов рядом. Если этилен накапливается в замкнутом пространстве, плоды могут быстро перезреть, что создаёт проблемы для поставщиков и покупателей.

Как работают «фрешеры»?

Специальные поглотители этилена (или «фрешеры») помогают решить эту проблему. Они содержат абсорбенты, которые впитывают этилен, замедляя процесс созревания. Даже один такой пакетик может значительно продлить срок хранения целой партии бананов.

Контроль созревания бананов с помощью поглотителей этилена называют «газацией». Этот метод помогает доставить фрукты в магазины в идеальном состоянии.

Можно ли использовать поглотители этилена дома?

Да! Если вы нашли такой пакетик в коробке с бананами, его можно использовать для хранения других фруктов и овощей. «Фрешер» поможет замедлить созревание, например, помидоров или яблок.

Кроме того, поглотители этилена продаются отдельно и могут быть полезны для сохранения свежести продуктов в домашних условиях, сообщает источник.