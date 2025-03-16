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Страшная тайна: Сотрудники «Магнита» и «Пятерочки» давно открыли борьбу за пакеты из коробок с бананами

Прежде чем попасть на магазинные полки, бананы ...

vm.ru

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Прежде чем попасть на магазинные полки, бананы проходят долгий путь. Чтобы сохранить их свежими, используют специальные пакетики, похожие на те, что кладут в коробки с обувью, но крупнее. Они играют важную роль в предотвращении преждевременного созревания и порчи фруктов.

Почему бананы не перевозят спелыми?

Бананы собирают недозрелыми, чтобы они не испортились в пути. Их главная задача — прибыть в магазины в идеальной стадии зрелости. Однако фрукты выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание. В замкнутом пространстве это может привести к быстрому переспеванию всей партии.

Как работают поглотители этилена?

Для контроля этого процесса в коробки с бананами кладут специальные пакетики – «фрешеры». Они содержат вещества, которые поглощают этилен, замедляя созревание. Даже один такой поглотитель может продлить срок хранения целой партии фруктов.

Этот метод называется «газация бананов» и активно применяется в логистике.

Можно ли использовать «фрешеры» дома?

Да, их применяют не только в торговых сетях, но и в быту. Если вы нашли такой пакетик в коробке с бананами, его можно использовать для хранения других фруктов и овощей – например, чтобы дольше сохранить свежими помидоры или яблоки.

Кроме того, поглотители этилена продаются отдельно и могут быть полезным инструментом для продления срока годности продуктов в домашних условиях, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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