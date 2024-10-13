«Страшная бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

В последнем исследовании Росконтроль выявил, что некоторые марки кофе, представленные на российском рынке, заявленные как содержащие кофеин, на деле его практически не содержат. Эксперты организации рекомендуют потребителям внимательно относиться к выбору продукта, чтобы не приобрести «настоящую бурду» вместо настоящего кофе.

Основные выводы исследования

Росконтроль провел тестирование различных марок кофе, представленных в крупнейших сетевых магазинах страны. Результаты показали, что некоторые продукты, продаваемые как кофе с кофеином, на самом деле содержат минимальное его количество или вовсе лишены этого стимулирующего компонента. Это может быть особенно разочаровывающим для тех, кто полагается на утреннюю чашку кофе для повышения бодрости.

Как распознать некачественный кофе

Эксперты Росконтроля подчеркивают несколько признаков, на которые стоит обратить внимание при покупке кофе:

Информация на упаковке: Всегда внимательно читайте состав продукта. Отсутствие четкой информации о процентном содержании кофеина может быть красным флагом.

Всегда внимательно читайте состав продукта. Отсутствие четкой информации о процентном содержании кофеина может быть красным флагом. Цена: Исключительно низкая цена зачастую указывает на низкое качество и возможную подделку.

Исключительно низкая цена зачастую указывает на низкое качество и возможную подделку. Отзывы потребителей: Ищите отзывы других покупателей о продукте. Часто отрицательные отзывы могут указывать на проблемы с качеством.

Рекомендации для потребителей

Для того чтобы избежать покупки некачественного кофе, Росконтроль советует придерживаться известных и проверенных брендов. Также полезно изучать состав продукта, уделяя внимание деталям о происхождении кофейных зерен и проценте содержания кофеина.

Заключение

Выбор кофе — это не только вопрос вкуса, но и здоровья. Покупка кофе с неясным составом может не только не принести ожидаемого эффекта от кофеина, но и нанести вред здоровью из-за потенциально вредных добавок. Росконтроль продолжает мониторить рынок, чтобы предоставлять актуальную информацию о качестве продуктов, помогая потребителям делать осознанный выбор.