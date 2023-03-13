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Странный пункт указа "Иные задачи": Путин расширил права военкоматов - что теперь им можно

Владимир Путин расширил права военкоматов - что теперь им можно
Странный пункт указа "Иные задачи": Путин расширил права военкоматов - что теперь им можно

Фото: callprikol.ru

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому задачи и права военкоматов расширены. Этот указ дополнил положение о ВК от 2012 года. Теперь военкоматы будут выдавать удостоверения ветеранов боевых действий. Но в указе есть и интересный пункт "иные задачи".
Е1 разбирался, что же за "иные" задачи теперь входят в перечень возможностей и обязанностей военных комиссариатов.

В указе говорится о том, что иные задачи предусмотрены "федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны". По словам юриста Андрея Конышева, эта фраза выглядит очень обширной и в самом указе в нее не вложено особой смысловой нагрузки.

"Какими полномочиями они наделили военкоматы, что подразумевается под иными задачами — большой вопрос. Скорее всего, сейчас продумываются варианты, какими еще полномочиями можно наделить военкоматы, — пояснил Андрей Конышев. — В самом же указе пункт отмечен для того, чтобы все понимали: сейчас готовится законопроект, расширяющий полномочия военкоматов в определенных сферах, не только по награждению удостоверениями ветеранов боевых действий. Думаю, что разъяснение указа поступит в ближайшее время, а сейчас нужно было какую-то пищу для ума предоставить людям, разъяснить, что уже можно обращаться в военкоматы с заявлениями хотя бы по удостоверениям ветеранов".

Не исключают юристы, что "иные задачи" будут связаны с прямой помощью военным в оформлении тех или иных документов, с востребованием документов и проведением расследований.

Еще одна версия — это перевод личных дел военнослужащих и военнообязанных в электронный формат.

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