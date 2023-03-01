"Странные НЛО" атакуют Украину, гремят взрывы: военкоры озадачены - летят строго по направлению ветра

"Русская весна": странные объекты атакуют цели противника в Полтавской области Украины

Российские военкоры заявили об атаке целей противника в Кременчуге Полтавской области. Об этом пишет "Русская Весна".

Отмечается, что в городе раздалась серия взрывов. Предположительно, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) попытались сбить воздушные объекты, сказано в материале.