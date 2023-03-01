"Странные НЛО" атакуют Украину, гремят взрывы: военкоры озадачены - летят строго по направлению ветра
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Российские военкоры заявили об атаке целей противника в Кременчуге Полтавской области. Об этом пишет "Русская Весна".
Отмечается, что в городе раздалась серия взрывов. Предположительно, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) попытались сбить воздушные объекты, сказано в материале.
"Это не шахид. Высота полета 4–5 километров над землей. Летит строго по направлению ветра. Мы на 80 процетов уверены, что это тот металлический шар", — сообщают корреспонденты.