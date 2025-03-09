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Страховые пенсии станут меньше на 50%: какие категории россиян лишатся полных выплат

С 2025 года россияне столкнутся с новым порядко...

yarnews163.ru

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С 2025 года россияне столкнутся с новым порядком удержания средств за долги, включая пенсионные выплаты. Как сообщает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова, удержание денежных средств из пенсий возможно в случае задолженности по коммунальным платежам, кредитам или покупкам в рассрочку. Однако, несмотря на это, существует ряд условий, которые важно учитывать.

Как работает система удержания средств?

Согласно новому порядку, если суд вынес решение о взыскании долга, то удержание средств из пенсии возможно. Эти меры касаются задолженности по нескольким направлениям, включая коммунальные платежи, кредиты и покупки в рассрочку. Эксперт пояснила, что в таких случаях возможно регулярное удержание части пенсии до полного погашения долга.

Тем не менее, процесс удержания из пенсии не является бесконтрольным. Важным моментом является наличие соответствующих исполнительных документов, решений органов, занимающихся пенсионным обеспечением, либо решения суда. Также стоит отметить, что удержание из пенсии ограничено: не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты могут быть удержаны (включая все повышения), в то время как оставшаяся часть пенсии остается неприкосновенной.

Исключения и ограничения

Леонова отметила, что удержание средств из пенсии возможно только по официальным судебным решениям или исполнительным документам, что добавляет элемент защиты для пенсионеров. Важно помнить, что несмотря на возможность удержания значительной суммы, вторая половина пенсии остается вне доступа для взыскания.

Что нужно знать об остальных формах долгов?

Помимо удержания с пенсий, важным аспектом является регулирование долгов по коммунальным платежам. Несмотря на то, что выселение за долги по коммунальным услугам возможно лишь в исключительных случаях, оно не является единственным возможным способом взыскания задолженности. К примеру, если другие способы взыскания недоступны, такие меры могут быть приняты.

Аналитик Иван Ефанов также добавил важное замечание для тех, кто накопил значительные кредиты. По его словам, важно начинать с погашения тех долгов, по которым начисляется самая высокая процентная ставка, чтобы минимизировать финансовые потери.

Заключение

Новые правила удержания средств с пенсий подчеркивают важность внимательного отношения к долгам и своевременной оплате коммунальных услуг и кредитов. Пенсионеры, как и другие граждане, должны быть осведомлены о своих правах и ограничениях, чтобы избежать неприятных последствий. Важно также помнить, что любые удержания из пенсий должны осуществляться в строгом соответствии с законодательными требованиями, что гарантирует защиту интересов граждан.

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