Страховые пенсии сократят на целых 50%: какие категории россиян попадут под лишение полных выплат

​ В России возможно удержание части пенсии для погашения задолженностей, но только при наличии судебного решения. Однако существуют ограничения, которые защищают права пенсионеров.

Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм».

Когда возможно удержание денег из пенсии?

Часть пенсионных выплат может быть списана в счёт долгов, если имеется соответствующее судебное постановление или исполнительный документ.

Это касается задолженностей:

По коммунальным платежам.

По кредитам и займам.

По покупкам в рассрочку.

Процесс взыскания продолжается до полного погашения долга, но осуществляется строго в рамках закона.

Какие есть ограничения?

Удержания возможны только из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Размер удержаний не может превышать 50% от суммы пенсии, включая надбавки.

Оставшаяся часть выплат остаётся неприкосновенной.

Могут ли лишить жилья за долги по коммуналке?

Эксперты поясняют, что выселение за долги по ЖКХ возможно только в крайних случаях. Например, если задолженность значительная, а другие способы её взыскания не дали результата, суд может принять решение об изъятии недвижимости.