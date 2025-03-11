Страховые пенсии сократят на целых 50%: какие категории россиян попадут под лишение полных выплат
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В России возможно удержание части пенсии для погашения задолженностей, но только при наличии судебного решения. Однако существуют ограничения, которые защищают права пенсионеров.
Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм».
Когда возможно удержание денег из пенсии?
Часть пенсионных выплат может быть списана в счёт долгов, если имеется соответствующее судебное постановление или исполнительный документ.
Это касается задолженностей:
- По коммунальным платежам.
- По кредитам и займам.
- По покупкам в рассрочку.
Процесс взыскания продолжается до полного погашения долга, но осуществляется строго в рамках закона.
Какие есть ограничения?
- Удержания возможны только из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.
- Размер удержаний не может превышать 50% от суммы пенсии, включая надбавки.
- Оставшаяся часть выплат остаётся неприкосновенной.
Могут ли лишить жилья за долги по коммуналке?
Эксперты поясняют, что выселение за долги по ЖКХ возможно только в крайних случаях. Например, если задолженность значительная, а другие способы её взыскания не дали результата, суд может принять решение об изъятии недвижимости.
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