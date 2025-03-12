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Страховые пенсии сократят на целых 50%: эти категории россиян попадут под лишение полных выплат

В России возможно удержание части пенсии на пог...

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​ В России возможно списание части пенсии на погашение задолженностей, но только при наличии судебного решения. Однако законодательство предусматривает ограничения, защищающие пенсионеров от полного лишения выплат.

Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм».

Когда могут списывать деньги из пенсии?

Часть пенсионных выплат может быть удержана при наличии судебного постановления или исполнительного документа.

Это касается задолженностей:

  • По коммунальным платежам.
  • По кредитам и займам.
  • По покупкам в рассрочку.

Процесс взыскания длится до полного погашения долга, но проводится строго в рамках законодательства.

Какие ограничения существуют?

  • Удержания возможны только из страховой пенсии и фиксированной доплаты к ней.
  • Размер удержаний не может превышать 50% от общей суммы пенсии, включая надбавки.
  • Оставшаяся часть остается неприкосновенной.

Можно ли лишиться жилья за долги по коммунальным услугам?

Эксперты уточняют, что выселение возможно лишь в исключительных случаях. Если долг по ЖКХ значительный, а другие методы взыскания не принесли результата, суд может принять решение о принудительном изъятии недвижимости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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