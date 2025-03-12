Страховые пенсии сократят на целых 50%: эти категории россиян попадут под лишение полных выплат

​ В России возможно списание части пенсии на погашение задолженностей, но только при наличии судебного решения. Однако законодательство предусматривает ограничения, защищающие пенсионеров от полного лишения выплат.

Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм».

Когда могут списывать деньги из пенсии?

Часть пенсионных выплат может быть удержана при наличии судебного постановления или исполнительного документа.

Это касается задолженностей:

По коммунальным платежам.

По кредитам и займам.

По покупкам в рассрочку.

Процесс взыскания длится до полного погашения долга, но проводится строго в рамках законодательства.

Какие ограничения существуют?

Удержания возможны только из страховой пенсии и фиксированной доплаты к ней.

Размер удержаний не может превышать 50% от общей суммы пенсии, включая надбавки.

Оставшаяся часть остается неприкосновенной.

Можно ли лишиться жилья за долги по коммунальным услугам?

Эксперты уточняют, что выселение возможно лишь в исключительных случаях. Если долг по ЖКХ значительный, а другие методы взыскания не принесли результата, суд может принять решение о принудительном изъятии недвижимости.