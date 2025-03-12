Страховые пенсии сократят на целых 50%: эти категории россиян попадут под лишение полных выплат
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В России возможно списание части пенсии на погашение задолженностей, но только при наличии судебного решения. Однако законодательство предусматривает ограничения, защищающие пенсионеров от полного лишения выплат.
Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм».
Когда могут списывать деньги из пенсии?
Часть пенсионных выплат может быть удержана при наличии судебного постановления или исполнительного документа.
Это касается задолженностей:
- По коммунальным платежам.
- По кредитам и займам.
- По покупкам в рассрочку.
Процесс взыскания длится до полного погашения долга, но проводится строго в рамках законодательства.
Какие ограничения существуют?
- Удержания возможны только из страховой пенсии и фиксированной доплаты к ней.
- Размер удержаний не может превышать 50% от общей суммы пенсии, включая надбавки.
- Оставшаяся часть остается неприкосновенной.
Можно ли лишиться жилья за долги по коммунальным услугам?
Эксперты уточняют, что выселение возможно лишь в исключительных случаях. Если долг по ЖКХ значительный, а другие методы взыскания не принесли результата, суд может принять решение о принудительном изъятии недвижимости.
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