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Страховые пенсии сократят на целых 50%: эти категории лиц попадут под лишение полных выплат

Законодательство России предусматривает защиту ...

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​ В России существует возможность удержания части пенсионных выплат для погашения задолженностей, однако это допустимо только с судебным решением.

Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, поделилась важными аспектами этой практики в интервью агентству «Прайм».

Условия списания долгов с пенсий

Списание части пенсионных выплат может происходить только на основании судебного постановления или исполнительного документа.

Задолженности могут касаться:

  • коммунальных платежей;
  • обязательств по кредитам и займам;
  • покупок в рассрочку.

Ограничения для защиты пенсионеров

Законодательство устанавливает чёткие рамки для защиты пенсионеров от полного лишения выплат:

  • Удержания допустимы только из страховой части пенсии и фиксированной доплаты к ней.
  • Максимальный размер удержаний не может превышать 50% от общей суммы пенсии, включая все надбавки.
  • Оставшаяся часть пенсии остаётся за пенсионером и не может быть затронута удержаниями.

Возможность лишения жилья за долги

Специалисты отмечают, что лишение жилья за долги по коммунальным платежам возможно только в исключительных случаях. Если долг значителен и другие методы взыскания не привели к результату, суд может вынести решение о принудительном изъятии недвижимости.

Эти меры предназначены для защиты пенсионеров от экстремальных финансовых потерь и поддержания их социальной защищённости в условиях возможных задолженностей.

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