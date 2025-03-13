Страховые пенсии сократят на целых 50%: эти категории лиц попадут под лишение полных выплат
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В России существует возможность удержания части пенсионных выплат для погашения задолженностей, однако это допустимо только с судебным решением.
Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, поделилась важными аспектами этой практики в интервью агентству «Прайм».
Условия списания долгов с пенсий
Списание части пенсионных выплат может происходить только на основании судебного постановления или исполнительного документа.
Задолженности могут касаться:
- коммунальных платежей;
- обязательств по кредитам и займам;
- покупок в рассрочку.
Ограничения для защиты пенсионеров
Законодательство устанавливает чёткие рамки для защиты пенсионеров от полного лишения выплат:
- Удержания допустимы только из страховой части пенсии и фиксированной доплаты к ней.
- Максимальный размер удержаний не может превышать 50% от общей суммы пенсии, включая все надбавки.
- Оставшаяся часть пенсии остаётся за пенсионером и не может быть затронута удержаниями.
Возможность лишения жилья за долги
Специалисты отмечают, что лишение жилья за долги по коммунальным платежам возможно только в исключительных случаях. Если долг значителен и другие методы взыскания не привели к результату, суд может вынести решение о принудительном изъятии недвижимости.
Эти меры предназначены для защиты пенсионеров от экстремальных финансовых потерь и поддержания их социальной защищённости в условиях возможных задолженностей.
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