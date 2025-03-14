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Страховые пенсии сократят на целых 50%: эти категории лиц будут лишены полных выплат

В России существуют строгие правила удержания ч...

omsk-kprf.ru

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В России процесс удержания части пенсионных выплат для погашения задолженностей разрешён, но строго регулируется законом и возможен только с судебным решением.

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Какие долги могут быть покрыты за счет пенсий

Списание долгов с пенсионных выплат осуществляется на основании судебного постановления или исполнительного документа.

Такие долги могут включать в себя:

  • Коммунальные платежи;
  • Кредитные обязательства и займы;
  • Долги по покупкам в рассрочку.

Защитные меры для пенсионеров

Законодательство России устанавливает четкие рамки для защиты пенсионеров:

  • Удержания возможны только из страховой части пенсии и фиксированной доплаты к ней.
  • Максимальный размер удержаний не может превышать 50% от общей суммы пенсии, включая все дополнительные надбавки.

Оставшаяся сумма пенсии защищена от удержаний и остаётся у пенсионера.

Возможность лишения жилья за долги

Эксперты подчеркивают, что принудительное лишение жилья за долги по коммунальным платежам возможно только в исключительных случаях. Это может произойти, если долг значителен и другие методы взыскания оказались неэффективными.

Эти меры предназначены для защиты пенсионеров от экстремальных финансовых потерь, поддерживая их социальную защищённость в условиях возможных задолженностей.

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