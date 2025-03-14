Страховые пенсии сократят на целых 50%: эти категории лиц будут лишены полных выплат
omsk-kprf.ru
В России процесс удержания части пенсионных выплат для погашения задолженностей разрешён, но строго регулируется законом и возможен только с судебным решением.
Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Какие долги могут быть покрыты за счет пенсий
Списание долгов с пенсионных выплат осуществляется на основании судебного постановления или исполнительного документа.
Такие долги могут включать в себя:
- Коммунальные платежи;
- Кредитные обязательства и займы;
- Долги по покупкам в рассрочку.
Защитные меры для пенсионеров
Законодательство России устанавливает четкие рамки для защиты пенсионеров:
- Удержания возможны только из страховой части пенсии и фиксированной доплаты к ней.
- Максимальный размер удержаний не может превышать 50% от общей суммы пенсии, включая все дополнительные надбавки.
Оставшаяся сумма пенсии защищена от удержаний и остаётся у пенсионера.
Возможность лишения жилья за долги
Эксперты подчеркивают, что принудительное лишение жилья за долги по коммунальным платежам возможно только в исключительных случаях. Это может произойти, если долг значителен и другие методы взыскания оказались неэффективными.
Эти меры предназначены для защиты пенсионеров от экстремальных финансовых потерь, поддерживая их социальную защищённость в условиях возможных задолженностей.
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