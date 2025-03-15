Страховые пенсии сократят на целых 50%: эти категории граждан будут лишены полных выплат

В России процедура удержания долгов из пенсионных выплат строго регулируется законодательством, что гарантирует защиту прав пенсионеров.

Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, в интервью агентству «Прайм» подробно описала условия и ограничения, связанные с этим процессом.

Виды долгов, покрываемых за счет пенсий

Удержания из пенсий могут быть произведены только после получения соответствующего судебного решения. Долги, которые могут быть покрыты таким образом, включают коммунальные платежи, кредитные обязательства, займы и задолженности по покупкам в рассрочку.

Защитные меры для пенсионеров

Закон защищает пенсионеров, устанавливая четкие рамки для удержаний:

Удержания допустимы только из страховой части пенсии и фиксированной доплаты к ней.

Максимальный размер удержаний не может превышать 50% от общей суммы пенсии.

Оставшаяся часть пенсии полностью защищена от любых удержаний.

Возможность лишения жилья за долги

Существует ряд ситуаций, когда пенсионер может быть лишен жилья из-за долгов по коммунальным платежам, но это крайняя мера. Такие случаи возможны только при значительных долгах, когда другие методы взыскания не принесли результатов.

Законодательные меры, регулирующие удержания из пенсий, направлены на поддержание социальной защищенности пенсионеров, позволяя им справляться с финансовыми трудностями без риска потери основных средств для жизни.

Эти правила подчеркивают баланс между необходимостью взыскания долгов и защитой основных жизненных интересов пенсионеров.