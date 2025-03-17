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Страховые пенсии сократят на 50%: какие категории россиян потеряют полные выплаты

Судебное взыскание задолженности может затронут...

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Судебное взыскание задолженности может затронуть даже пенсионные выплаты, если на это есть соответствующее решение суда. Однако существуют ограничения, о которых рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм».

Какие долги могут взыскиваться с пенсии?

По словам эксперта, удержания могут производиться по различным обязательствам, включая:

  • задолженности по коммунальным платежам,
  • невыплаченные кредиты,
  • покупки в рассрочку.

В таких случаях часть пенсионных выплат может регулярно списываться в счет погашения долга.

Какую часть пенсии могут удерживать?

Удержания возможны только на основании исполнительных документов или судебного решения. При этом взыскивать могут не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней (с учетом возможных надбавок). Оставшаяся часть средств остается неприкосновенной.

Выселение за долги по коммуналке – крайняя мера

Ранее специалисты разъясняли, что лишиться жилья из-за долгов за коммунальные услуги можно только в исключительных случаях, если другие методы взыскания не дали результата.

Как лучше гасить долги?

Финансовый аналитик Иван Ефанов рекомендует тем, кто оказался в сложной ситуации с кредитами, в первую очередь выплачивать тот долг, по которому установлена самая высокая процентная ставка. Это поможет снизить общую сумму переплат и быстрее справиться с финансовой нагрузкой.

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