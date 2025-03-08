Страховые пенсии сократят на 50%: какие категории россиян попадут под лишение полных выплат

В России удержание средств за долги с пенсионных выплат разрешается, если суд вынес соответствующее решение.

Однако существуют определённые исключения, которые важно учитывать, как сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, Ольга Леонова, в интервью агентству «Прайм».

Когда возможно удержание средств из пенсии?

Удержания могут касаться задолженностей по коммунальным платежам, кредитам, а также покупкам в рассрочку. В этих случаях взыскание части суммы из пенсии может проводиться до полного погашения долга. Однако такие действия возможны только при наличии исполнительного документа, решения органа пенсионного обеспечения или решения суда.

Ограничения на удержания

По словам эксперта, удержание из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней возможно только в случае наличия соответствующих исполнительных документов. При этом, согласно закону, удержание не может превышать 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, включая ее повышение. Вторая половина средств остаётся неприкосновенной.

Когда возможен выезд за долги по коммуналке?

Ранее эксперты пояснили, что выселение за долги по коммунальным платежам возможно только в исключительных случаях. К примеру, квартиру могут изъять, если другие способы взыскания задолженности невозможны.