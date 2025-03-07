Страховые пенсии сократят на 50%: какие категории россиян лишатся полных выплат

В России удержание средств с пенсионных выплат за долги возможно, если суд вынес соответствующее решение. Однако, как пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова, существуют определённые исключения.

Основные задолженности, с которых могут удерживать средства, связаны с коммунальными платежами, кредитами и рассрочками. По этим долгам возможно регулярное взыскание части суммы из пенсии до полного погашения задолженности.

Леонова отметила, что удержание из страховой пенсии и фиксированной выплаты возможно только при наличии исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, или решения суда. Однако важно помнить, что удержание может составлять не более 50% страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, включая повышение этих выплат. Вторая половина пенсионных средств остаётся неприкосновенной, уточнила эксперт.

Ранее эксперты сообщали, что выселение за долги по коммунальным платежам возможно лишь в самых крайних случаях. Изъять квартиру могут только в том случае, если другие способы взыскания долга недоступны.