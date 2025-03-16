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Страховые пенсии будут уменьшены на 50%: какие категории россиян лишатся полных выплат

Списание долгов с пенсионных выплат допускается...

ldpr.ru

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Списание долгов с пенсионных выплат допускается при наличии судебного решения, однако в этом правиле есть исключения, рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Она уточнила, что чаще всего удержания связаны с долгами за коммунальные услуги, банковскими кредитами или покупками в рассрочку. По этим обязательствам возможны регулярные списания из пенсии до полного погашения задолженности.

Эксперт пояснила, что удержание из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется только при наличии исполнительных документов, решения пенсионного органа или суда. При этом могут взыскать не более 50% от пенсии, а оставшаяся половина остается в распоряжении пенсионера.

Ранее специалисты отмечали, что лишение жилья из-за долгов по коммунальным платежам возможно лишь в крайнем случае. Квартира может быть изъята, если другие способы взыскания не дали результата.

Кроме того, аналитик Иван Ефанов советует тем, кто имеет несколько кредитов, в первую очередь гасить займ с самой высокой процентной ставкой.

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