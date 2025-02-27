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Страховка не пригодится: Процедура регистрации авто изменится с марта 2025

С 1 марта в России вступают в силу изменения в ...

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С началом марта 2025 года автовладельцев в России ожидает ряд значимых изменений в процедуре регистрации транспортных средств.

Нововведения направлены на упрощение и ускорение процесса регистрации, существенно изменяя текущий порядок действий.

Отмена предоставления полиса ОСАГО

Одно из ключевых изменений, которое вступит в силу с 1 марта, касается полиса обязательного страхования. Ранее автовладельцам необходимо было предъявлять этот документ при постановке автомобиля на учет в ГИБДД. Теперь этот шаг становится необязательным, что значительно упрощает процесс регистрации нового или подержанного автомобиля.

Упрощение процедуры снятия с учета

Еще одно важное новшество касается процедуры снятия автомобиля с учета для предыдущих владельцев. Если договор купли-продажи был оформлен через платформу Госуслуг и заверен нотариусом, предыдущий владелец может снять автомобиль с учета самостоятельно, без необходимости ждать, пока новый владелец это сделает. Это нововведение избавляет от риска получения штрафов за нарушения, совершенные уже новым владельцем.

Новые причины для отказа в регистрации

Также вводится дополнительный критерий, который может стать причиной отказа в регистрации автомобиля: неуплата утильсбора. Если при регистрации выяснится, что утильсбор не оплачен, то постановка на учет не будет осуществлена. В случае приобретения автомобиля за рубежом, таможенные органы будут автоматически информировать Госавтоинспекцию об оплате или неоплате утильсбора, что ускорит процесс регистрации.

Эти изменения направлены на снижение бюрократической нагрузки на автовладельцев и ускорение процесса регистрации транспортных средств, делая его более прозрачным и доступным. Ожидается, что нововведения улучшат общую эффективность процедур, связанных с учетом автомобилей в России, сообщает dzen.ru.

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