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"Страх не отпускает в свете последних событий": отец патриота-певца SHAMAN заявил, что боится за безопасность сына в России

Отец патриотичного исполнителя SHAMAN Юрий Дронов заявил, что опасается за безопасность сына в России
"Страх не отпускает в свете последних событий": отец патриота-певца SHAMAN заявил, что боится за безопасность сына в России

Фото: открытые источники

Певец SHAMAN за последний год приобрел огромную популярность, исполняя патриотические композиции. Родные музыканта вместе с ним радуются его успеху, но вместе с ним пришла и тревога. По мере роста популярности Ярослава отец певца очень переживает за его безопасность. Об этом Юрий Дронов сообщил в интервью "Пятому каналу".

"В свете последних событий, очень волнуюсь. Это один из страхов, который не отпускает", — признался Дронов-старший.

Мужчина отметил, что популярность - не только восторженные фанаты, но и недоброжелатели, которых стоит опасаться знаменитым людям. Особенно в свете диверсий Украины и возможных сторонников киевского режима, которые могут быть даже в окружении музыканта.

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