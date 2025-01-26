«Штрафы выписывают каждый день». Изменения в законе РФ, запреты для водителей в 2025 году – отвечает автоюрист

В начале 2025 года в силу вступили новые изменения, которые касаются каждого автовладельца в России. О последствиях этих изменений рассказал Азат Зиннатуллин, юридический эксперт в области автострахования.

Рост Штрафов за Превышение Скорости

С нового года штрафы за превышение скорости увеличены: теперь за превышение на 20-40 км/ч придется заплатить 750 рублей вместо прежних 500. Если скорость будет превышена на 40-60 км/ч, водителя оштрафуют на 1500-2250 рублей, а за превышение свыше 80 км/ч — на 7500 рублей.

Изменение Условий Оплаты Штрафов

Теперь скидка за оплату штрафов в первые 20 дней после выписки уменьшилась до 25% от исходной суммы, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на нарушителей.

Повышение Штрафов за Другие Нарушения

Штраф за езду без пристегнутого ремня теперь составляет 1500 рублей. Штрафы за нарушение правил парковки выросли до 2250 рублей, а за проезд на красный свет — до 1500 рублей с возможностью увеличения до 7500 рублей за повторное нарушение.

Значительное Увеличение Штрафов за Вождение в Нетрезвом Виде

Одним из самых строгих нововведений стало увеличение штрафов за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, которые теперь составляют от 30 до 45 тысяч рублей.

Автоматизированная Проверка Полисов ОСАГО

Введение системы автоматической проверки полисов ОСАГО через дорожные камеры — значительное новшество текущего года. Полноценное функционирование системы ожидается в 2026 году, но уже сейчас начинается ее тестирование в определенных регионах.

Введение Новых Штрафов в Течение Года

В 2025 году ожидается введение новых штрафов, в том числе за опасное вождение, которые могут привести к лишению прав на период от одного до трех месяцев за повторные нарушения.

Зиннатуллин подчеркивает, что все эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и уменьшение аварийности, вызванной нарушениями правил дорожного движения. Строгое соблюдение этих новых правил станет залогом безопасности для всех участников дорожного движения, пишет prufy.ru.