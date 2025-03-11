Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Штрафы придут и за превышение средней скорости: что ждет автолюбителей

Власти вновь обсуждают возвращение штрафов за п...

penzainform.ru

Подписаться на Дзен.канал

Вопрос о наказании водителей за превышение средней скорости вновь стал актуальным. Министерство транспорта и МВД рассматривают возможность возврата штрафов за этот вид нарушения, хотя официальная позиция МВД остаётся нейтральной.

В ряде регионов, включая Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодскую область, предложили провести эксперимент по контролю средней скорости автомобилей на дорогах.

Почему хотят вернуть контроль средней скорости?

Система измерения средней скорости на участках между камерами уже применялась в России, но была отменена в 2019 году решением Верховного суда.

Главным аргументом стало то, что в Правилах дорожного движения (ПДД) и Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) отсутствует понятие «средняя скорость», а место и время нарушения не фиксируются точно.

Однако сторонники инициативы считают, что контроль средней скорости поможет снизить аварийность. По их мнению, этот метод заставит водителей двигаться более равномерно, исключив резкие разгоны и торможения перед камерами.

Как могут работать штрафы за среднюю скорость?

Предложение заключается в том, чтобы фиксировать время, за которое автомобиль проехал определённый участок дороги, и на основании этого рассчитывать его среднюю скорость. Если она превышает разрешённый лимит, водитель получает штраф.

В поддержку этого метода выступают власти Татарстана, где система уже применялась ранее, а также Госавтоинспекция Казани. По словам главы ГИБДД города Михаила Савина, во время работы системы в Казани количество ДТП снизилось.

Аргументы противников

Однако не все поддерживают возвращение контроля средней скорости. Представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов считает, что штрафы за среднюю скорость не повлияют на безопасность движения, а лишь увеличат сбор денег с водителей.

По его мнению, водители всё равно будут искать лазейки, а принудительное снижение скорости приведёт к опасным ситуациям на дорогах.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов также критикует инициативу, указывая, что в ПДД отсутствует понятие «средняя скорость». Он также напомнил, что значительная часть доходов от штрафов уходит на содержание систем автоматической фиксации, а не на повышение безопасности дорожного движения.

Что дальше?

Пока инициатива остаётся на стадии обсуждения. Минтранс официально заявил, что не работает над этим вопросом, но в Госдуме и ряде регионов продолжаются попытки запустить новые эксперименты.

Возвращение контроля средней скорости возможно только после внесения соответствующих изменений в ПДД и КоАП. Пока же вопрос остаётся спорным, и нет единого мнения о том, насколько эта мера действительно повысит безопасность на дорогах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

Интересное в Казани

день назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

как бороться с грибком в погребе

Лонгриды

22 часа назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Не у нас

день назад

На матче «Вашингтона» и «Сиэтла» из-за драки были удалены 10 хоккеистов

установка нестандартных дверей в Москве

Не у нас

день назад

Батюшка Николай рассказал, почему не нужно вешать на памятник фото

Не у нас

4 часа назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Не у нас

час назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане

Новости Казани

день назад

11 человек пострадали в ДТП на Вишневского в Казани
Лонгриды
3 дня назад

Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Рынок труда в Татарстане переживает трансформац...

Не у нас

час назад

Названы смертельно опасные страны для россиян

Новости Казани

3 часа назад

Стало известно о состоянии 5 пострадавших в аварии на Вишневского

Не у нас

3 часа назад

Wildberries и Russ создал видеоплатформу Wibes

Не у нас

4 часа назад

Группа Massive Attack отправила в космос кавер песни «Все идет по плану»
В Казани суд встал на сторону магазина одежды в...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани суд встал на сторону магазина одежды в споре из-за акции «1+1»

Новости Казани

4 часа назад

7 марта в 75 лет умер казанский адвокат Владимир Хрунов

Не у нас

5 часов назад

Фонтанка.ру: автомобильные дилеры снижают цены из-за низкого спроса

Новости Казани

5 часов назад

Сбивший 11 человек таксист был под наркотиками
Чего не хватает в рационе казанцев: рассказывае...
Интересное в Казани
4 дня назад

Чего не хватает в рационе казанцев: рассказываем о серьезной ошибке в питании, которую совершают 80% населения