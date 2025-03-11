Штрафы придут и за превышение средней скорости: что ждет автолюбителей

Вопрос о наказании водителей за превышение средней скорости вновь стал актуальным. Министерство транспорта и МВД рассматривают возможность возврата штрафов за этот вид нарушения, хотя официальная позиция МВД остаётся нейтральной.

В ряде регионов, включая Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодскую область, предложили провести эксперимент по контролю средней скорости автомобилей на дорогах.

Почему хотят вернуть контроль средней скорости?

Система измерения средней скорости на участках между камерами уже применялась в России, но была отменена в 2019 году решением Верховного суда.

Главным аргументом стало то, что в Правилах дорожного движения (ПДД) и Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) отсутствует понятие «средняя скорость», а место и время нарушения не фиксируются точно.

Однако сторонники инициативы считают, что контроль средней скорости поможет снизить аварийность. По их мнению, этот метод заставит водителей двигаться более равномерно, исключив резкие разгоны и торможения перед камерами.

Как могут работать штрафы за среднюю скорость?

Предложение заключается в том, чтобы фиксировать время, за которое автомобиль проехал определённый участок дороги, и на основании этого рассчитывать его среднюю скорость. Если она превышает разрешённый лимит, водитель получает штраф.

В поддержку этого метода выступают власти Татарстана, где система уже применялась ранее, а также Госавтоинспекция Казани. По словам главы ГИБДД города Михаила Савина, во время работы системы в Казани количество ДТП снизилось.

Аргументы противников

Однако не все поддерживают возвращение контроля средней скорости. Представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов считает, что штрафы за среднюю скорость не повлияют на безопасность движения, а лишь увеличат сбор денег с водителей.

По его мнению, водители всё равно будут искать лазейки, а принудительное снижение скорости приведёт к опасным ситуациям на дорогах.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов также критикует инициативу, указывая, что в ПДД отсутствует понятие «средняя скорость». Он также напомнил, что значительная часть доходов от штрафов уходит на содержание систем автоматической фиксации, а не на повышение безопасности дорожного движения.

Что дальше?

Пока инициатива остаётся на стадии обсуждения. Минтранс официально заявил, что не работает над этим вопросом, но в Госдуме и ряде регионов продолжаются попытки запустить новые эксперименты.

Возвращение контроля средней скорости возможно только после внесения соответствующих изменений в ПДД и КоАП. Пока же вопрос остаётся спорным, и нет единого мнения о том, насколько эта мера действительно повысит безопасность на дорогах.