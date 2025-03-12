Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Штрафы придут и за превышение средней скорости: что ждать автолюбителям

В России обсуждается возможность возврата штраф...

si.rbth.com

Подписаться на Дзен.канал

В России вновь поднимается вопрос о введении штрафов за превышение средней скорости на дорогах. Министерство транспорта и Министерство внутренних дел обсуждают возможность возобновления этой практики, несмотря на отсутствие официальной позиции МВД по этому вопросу.

В некоторых регионах, включая Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодскую область, предложено провести эксперименты по мониторингу средней скорости транспортных средств.

Преимущества и недостатки

Идея контроля средней скорости не нова для России: до 2019 года она уже применялась, но была отменена после решения Верховного суда, указавшего на несоответствие с Правилами дорожного движения (ПДД) и Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), где не фиксировались точное место и время нарушения.

Сторонники возвращения штрафов утверждают, что система помогает снизить количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), заставляя водителей двигаться равномерно и избегать резких разгонов и торможений перед камерами. Власти Татарстана и Госавтоинспекция Казани подтверждают, что при предыдущем использовании системы в регионе наблюдалось снижение аварийности.

Критика и опасения

Однако критики аргументируют, что штрафы за среднюю скорость не способствуют реальному улучшению безопасности дорожного движения.

Представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов и депутат Госдумы Ярослав Нилов выражают опасения, что это лишь увеличит финансовую нагрузку на водителей, а также подчеркивают, что значительная часть доходов от штрафов идет на содержание систем фиксации, а не на повышение безопасности.

Будущее инициативы

На данный момент вопрос о возвращении контроля за средней скоростью остается открытым. Инициатива требует внесения изменений в ПДД и КоАП, и пока что дискуссии продолжаются как в правительственных кругах, так и среди общественности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
23 часа назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Лонгриды

день назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Интересное в Казани

6 часов назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

летучие мыши практичные создания

Не у нас

день назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Интересное в Казани

2 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

вставить стекло в дверь в Новосибирске

Лонгриды

22 часа назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

Не у нас

9 часов назад

В Иркутской области есть Бадарминский разлом

Не у нас

3 часа назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Не у нас

день назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы
Новости Казани
4 часа назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Новости Татарстана

час назад

В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут

Интересное в Казани

день назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

Не у нас

час назад

В Тобольске взорвался частный дом

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанцы стали чаще отдыхать на природе
В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозв...
Новости Казани
2 часа назад

В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозвучала сирена: причина

Не у нас

2 часа назад

В Турции ищут 2 блогерш из РФ и Украины за полуголую фотосессию на кладбище

Не у нас

3 часа назад

Гастроэнтеролог рассказал о вреде тюльпанов на организм

Новости Казани

3 часа назад

MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily
Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый м...
Интересное в Казани
6 дней назад

Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый магазин в городе трендов