Штрафы придут и за превышение средней скорости: что ждать автолюбителям

В России вновь поднимается вопрос о введении штрафов за превышение средней скорости на дорогах. Министерство транспорта и Министерство внутренних дел обсуждают возможность возобновления этой практики, несмотря на отсутствие официальной позиции МВД по этому вопросу.

В некоторых регионах, включая Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодскую область, предложено провести эксперименты по мониторингу средней скорости транспортных средств.

Преимущества и недостатки

Идея контроля средней скорости не нова для России: до 2019 года она уже применялась, но была отменена после решения Верховного суда, указавшего на несоответствие с Правилами дорожного движения (ПДД) и Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), где не фиксировались точное место и время нарушения.

Сторонники возвращения штрафов утверждают, что система помогает снизить количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), заставляя водителей двигаться равномерно и избегать резких разгонов и торможений перед камерами. Власти Татарстана и Госавтоинспекция Казани подтверждают, что при предыдущем использовании системы в регионе наблюдалось снижение аварийности.

Критика и опасения

Однако критики аргументируют, что штрафы за среднюю скорость не способствуют реальному улучшению безопасности дорожного движения.

Представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов и депутат Госдумы Ярослав Нилов выражают опасения, что это лишь увеличит финансовую нагрузку на водителей, а также подчеркивают, что значительная часть доходов от штрафов идет на содержание систем фиксации, а не на повышение безопасности.

Будущее инициативы

На данный момент вопрос о возвращении контроля за средней скоростью остается открытым. Инициатива требует внесения изменений в ПДД и КоАП, и пока что дискуссии продолжаются как в правительственных кругах, так и среди общественности.