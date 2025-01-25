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«Штрафы будут каждый день». Перемены в законе РФ, запреты для водителей в 2025 году – отвечает автоюрист

В 2025 году российских автомобилистов ожидают з...

otv-media.ru

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В 2025 году российских автомобилистов ожидают значительные изменения в законодательстве, касающемся дорожного движения. Согласно информации от Азата Зиннатуллина, юриста союза ОСАГО, введены новые штрафы и условия для водителей, направленные на повышение безопасности на дорогах.

Увеличение штрафов за превышение скорости

Одно нововведений – тот факт, что вырастут штрафов за превышение скорости, что является наиболее распространенным нарушением среди водителей. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч увеличивается с 500 до 750 рублей. За более серьезные нарушения скоростного режима водителей ожидают еще более крупные штрафы, достигающие до 7500 рублей.

Изменения в скидках при оплате штрафов

С 2025 года также изменится система скидок при оплате штрафов. Если ранее водители могли воспользоваться 50% скидкой при оплате в течение первых 20 дней, то теперь размер скидки составит только 25%. Это фактически удваивает стоимость штрафов за многие нарушения, если оплата производится после первых 20 дней.

Введение автоматической проверки наличия ОСАГО

Среди прочих изменений – автоматическая проверка наличия полиса ОСАГО через дорожные камеры. Эта система начнет полноценно функционировать с 2026 года, однако в некоторых регионах, таких как Москва и Свердловская область, она заработает уже в текущем году. В случае отсутствия полиса ОСАГО, система будет отправлять водителям уведомления с напоминанием о необходимости его оформления.

Остальные изменения и новшества

Существенно увеличатся штрафы за езду без пристегнутого ремня безопасности и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Также резко возрастут штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Эти меры, по словам юриста Зиннатуллина, направлены на повышение уровня безопасности на дорогах и снижение количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных грубым нарушением правил дорожного движения. Изменения в законодательстве отражают необходимость адаптации к современным условиям дорожного движения и ужесточение ответственности для повышения дисциплины водителей, пишет prufy.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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