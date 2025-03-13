Штрафы будут и за превышение средней скорости: что ждать автолюбителям

В России вновь обсуждается вопрос введения штрафов за превышение средней скорости на дорогах, что вызвало активные дебаты среди властей и общественности.

Министерство транспорта в сотрудничестве с Министерством внутренних дел рассматривает возможность возвращения к этой практике, несмотря на отсутствие официальной позиции последнего по данному вопросу.

Эксперименты в регионах

Особое внимание уделено планам проведения экспериментов по мониторингу средней скорости в таких регионах, как Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодская область. Эти меры предполагаются как тестовая площадка для оценки эффективности и возможного распространения практики на всю страну.

История и преимущества

Контроль средней скорости не нов для России; до 2019 года такая система уже функционировала, но была отменена после решения Верховного суда о ее несоответствии с Правилами дорожного движения (ПДД) и Кодексом об административных правонарушениях (КоАП).

Сторонники возвращения утверждают, что система снижает количество ДТП, заставляя водителей соблюдать более равномерную и предсказуемую скорость на дорогах.

Критика и опасения

Однако, существует значительная критика. Депутат Госдумы Ярослав Нилов и представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов указывают на то, что такие меры могут увеличить финансовую нагрузку на водителей и не привести к реальному улучшению безопасности.

По их мнению, значительная часть доходов от штрафов идет на поддержание систем фиксации скорости, а не на улучшение инфраструктуры или образовательных программ.

Будущее инициативы

На данный момент инициатива требует дополнительных изменений в законодательство, включая ПДД и КоАП, и обсуждение этого вопроса продолжается. Власти ищут баланс между необходимостью улучшения дорожной безопасности и защитой прав водителей.