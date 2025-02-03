Штрафовать будут всех: МВД устранит уловку, позволяющую избежать штрафа за неправильную тонировку

Министерство внутренних дел России инициировало важные поправки к административному законодательству, касающиеся использования тонированных стекол в автомобилях. Предлагаемые изменения в статью 12.5 КоАП РФ направлены на повышение эффективности правоприменения и исключение возможностей для уклонения от ответственности.

В настоящее время действующие нормы технического регламента Таможенного союза требуют, чтобы ветровое и передние боковые стекла автомобилей пропускали не менее 70% света, а для бронированных машин этот показатель установлен на уровне 60%. Новые поправки предусматривают замену упоминаний этих требований на положения, одобренные постановлением правительства, что упростит процедуру контроля и наказания за нарушения.

Особенно актуальным станет закрытие пробела, который ранее позволял владельцам автомобилей, временно ввезенных в страну, избегать штрафов, предъявляя документы, исключающие действие техрегламента на их транспортные средства. По новым правилам, ответственность будет налагаться независимо от статуса машины.

Эти меры следуют за отклонением Госдумой проекта закона, который предлагал снизить минимально допустимую норму светопропускания тонированных стекол до 35%. Штраф за нарушение останется прежним и составит 500 рублей, сохраняя существующий финансовый порог наказания.

Предложенные изменения уже вызвали обширные обсуждения среди автомобилистов и экспертов и, в случае одобрения, войдут в силу немедленно после официальной публикации, укрепляя правовую базу и предотвращая возможные манипуляции с тонировкой автостекол, пишет auto.ru.