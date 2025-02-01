Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Штрафовать будут всех: МВД устранит лазейку, позволяющую избежать штрафа за неправильную тонировку

МВД РФ предлагает поправки в закон, направленны...

mk.ru

Подписаться в Telegram

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) подготовило проект поправок к части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, который коснется нарушений, связанных с тонировкой окон автомобилей. В новой редакции закона ведомство предлагает устранить правовое дублирование норм и закрыть существующие лазейки, позволяющие избежать штрафов за неправильную тонировку.

Этот проект уже опубликован на официальном портале проектов нормативных актов и, вероятно, вступит в силу в ближайшее время.

Устранение правового дублирования

В настоящее время ответственность за несоответствие светопропускания стекол техрегламенту Таможенного союза (ТС) регулируется в рамках «О безопасности колесных транспортных средств».

Этот регламент устанавливает, что ветровое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света (для бронированных автомобилей — не менее 60%). Однако на практике существовали случаи, когда владельцы автомобилей с временным ввозом могли избежать штрафа за тонировку, ссылаясь на отсутствие действия техрегламента.

Какие изменения предлагаются?

МВД РФ предлагает заменить ссылки на техрегламент Таможенного союза на новые положения, утвержденные постановлением правительства, которые также будут содержать требования к светопропусканию стекол.

Важно, что в новой редакции закона все автомобили, включая те, которые были ввезены временно, будут подчиняться строгим правилам относительно тонировки. Это позволяет устранить лазейку, использовавшуюся ранее владельцами машин с временным ввозом, которые могли избежать штрафов, утверждая, что на них техрегламент не распространяется.

Как это скажется на водителях?

Предложенные поправки обяжут всех владельцев автомобилей, независимо от статуса ввоза, следить за тем, чтобы их стекла соответствовали требованиям светопропускания. Это приведет к увеличению штрафов для владельцев автомобилей с неправильной тонировкой и ускорит процесс избавления от несанкционированных модификаций, которые затрудняют видимость и повышают опасность на дорогах.

Внесение изменений в статью 12.5 КоАП РФ направлено на упрощение и усовершенствование правоприменительной практики, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. Эти поправки, несомненно, повлияют на владельцев автомобилей, сделав контроль за соблюдением правил более прозрачным и эффективным, сообщает auto.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

18 часов назад

В Казани эвакуировали посетителей 2 ТЦ

Интересное в Казани

день назад

Гастроужин в честь дня рождения ресторана, две тонны сыра и фирменный рецепт: рассказываем, куда в Казани отправиться за истинной итальянской кухней

избавиться клопов служба

Не у нас

день назад

Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США

Интересное в Казани

2 дня назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать

установка электрощита в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорском районе Татарстана разлились нефтепродукты

Не у нас

день назад

Смертельно опасную бактерию нашли в курице, которую ввозят в РФ из Казахстана

Новости Татарстана

3 часа назад

МЧС объявило угрозу атаки БПЛА по Татарстану

Лонгриды

день назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Новости Казани

18 часов назад

В Казани умер анестезиолог-реаниматолог РКБ Олег Анисимов
Новости Казани
3 дня назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане появится Институт родительства

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

Новости Казани

19 часов назад

Экс-главред казанского СМИ Кощеев попросил не прекращать дело против него

Новости Татарстана

19 часов назад

Гастроэнтеролог развеяла мифы о вредности сала
В Челнах один дом закидывают использованными па...
Новости Татарстана
18 часов назад

В Челнах один дом закидывают использованными памперсами

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане бизнесмен не заплатил 847 млн рублей налогов

Новости Казани

19 часов назад

Жителей Казани 31 января предупредили о «взрывах»

Не у нас

20 часов назад

Беспилотник ВСУ упал на машину в Воронежской области, водитель ранен
Находят хобби и раскрывают душу
Новости России
5 дней назад

Находят хобби и раскрывают душу