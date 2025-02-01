Штрафовать будут всех: МВД устранит лазейку, позволяющую избежать штрафа за неправильную тонировку

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) подготовило проект поправок к части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, который коснется нарушений, связанных с тонировкой окон автомобилей. В новой редакции закона ведомство предлагает устранить правовое дублирование норм и закрыть существующие лазейки, позволяющие избежать штрафов за неправильную тонировку.

Этот проект уже опубликован на официальном портале проектов нормативных актов и, вероятно, вступит в силу в ближайшее время.

Устранение правового дублирования

В настоящее время ответственность за несоответствие светопропускания стекол техрегламенту Таможенного союза (ТС) регулируется в рамках «О безопасности колесных транспортных средств».

Этот регламент устанавливает, что ветровое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света (для бронированных автомобилей — не менее 60%). Однако на практике существовали случаи, когда владельцы автомобилей с временным ввозом могли избежать штрафа за тонировку, ссылаясь на отсутствие действия техрегламента.

Какие изменения предлагаются?

МВД РФ предлагает заменить ссылки на техрегламент Таможенного союза на новые положения, утвержденные постановлением правительства, которые также будут содержать требования к светопропусканию стекол.

Важно, что в новой редакции закона все автомобили, включая те, которые были ввезены временно, будут подчиняться строгим правилам относительно тонировки. Это позволяет устранить лазейку, использовавшуюся ранее владельцами машин с временным ввозом, которые могли избежать штрафов, утверждая, что на них техрегламент не распространяется.

Как это скажется на водителях?

Предложенные поправки обяжут всех владельцев автомобилей, независимо от статуса ввоза, следить за тем, чтобы их стекла соответствовали требованиям светопропускания. Это приведет к увеличению штрафов для владельцев автомобилей с неправильной тонировкой и ускорит процесс избавления от несанкционированных модификаций, которые затрудняют видимость и повышают опасность на дорогах.

Внесение изменений в статью 12.5 КоАП РФ направлено на упрощение и усовершенствование правоприменительной практики, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. Эти поправки, несомненно, повлияют на владельцев автомобилей, сделав контроль за соблюдением правил более прозрачным и эффективным, сообщает auto.ru.