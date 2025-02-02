Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Штрафовать будут всех: МВД лишат лазейки, позволяющей избежать штраф за неправильную тонировку

Министерство внутренних дел России предложило п...

оф-долгопрудный.рф

Подписаться в Telegram

Министерство внутренних дел России предложило поправки к законодательству, направленные на ужесточение контроля за тонировкой автомобильных стекол. Изменения коснутся части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и нацелены на устранение пробелов, позволяющих водителям избежать ответственности за несоответствие светопропускаемости стекол установленным стандартам.

Основные аспекты предложенных изменений

Согласно текущему регулированию по техническому регламенту Таможенного союза, лобовое и передние боковые стекла не должны блокировать более 30% света (70% светопропускания), а для бронированных автомобилей установлен порог в 40% (60% светопропускания). Предложенные МВД поправки предусматривают замену ссылок на техрегламенты конкретными положениями, утвержденными правительством, что должно упростить применение и контроль за исполнением закона.

Закрытие лазеек в законодательстве

Поправки направлены на ликвидацию лазеек, которые позволяли автовладельцам, использующим возможность временного ввоза автомобилей, избегать штрафов за тонировку. Новая редакция статьи предусматривает наступление ответственности без учета таможенного статуса транспортного средства, тем самым обеспечивая равные условия для всех водителей.

Штрафы остаются без изменений

Не предвидится изменений в размере штрафов: за нарушение норм светопропускания стекол предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Это следует за решением Госдумы, которое отклонило предложение о смягчении норм светопропускания до 35% в прошлом году.

Эти поправки являются частью более широких усилий по повышению безопасности на дорогах и обеспечению соблюдения законодательства в области автомобильной тонировки. Проект поправок уже доступен для общественного обсуждения на официальном портале нормативных актов, ожидая дальнейшего одобрения и вступления в силу, пишет auto.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

Доклад по делу о халатности полиции Татарстана представят главе СК России

Интересное в Казани

2 дня назад

ДТП в Казани: как избежать юридических ошибок и защитить свои права

после дезинфекции тараканов если через день провести владную уборку

Новости Казани

день назад

В Казани эвакуировали посетителей 2 ТЦ

Интересное в Казани

2 дня назад

Гастроужин в честь дня рождения ресторана, две тонны сыра и фирменный рецепт: рассказываем, куда в Казани отправиться за истинной итальянской кухней

мелкий ремонт в квартире в москве недорого в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани умер анестезиолог-реаниматолог РКБ Олег Анисимов

Новости Татарстана

день назад

МЧС объявило угрозу атаки БПЛА по Татарстану

Новости Татарстана

день назад

Батков рассказал, почему бурого медведя больше нет в Красной книге Татарстана

Новости Татарстана

день назад

В Челнах один дом закидывают использованными памперсами

Новости Татарстана

17 часов назад

Черемшанскую крепость в Татарстане внесут в реестр ОКН
Лонгриды
2 дня назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Цены на проезд в общественном транспорте Казани...

Новости Казани

2 часа назад

Массовый убийца из Казани Галявиев хотел полностью взорвать школу

Интересное в Казани

час назад

Блеск корон и бизнес-успеха: Татарстан встречает конкурс «Мисс и Миссис Бизнес 2025»

Новости Казани

2 часа назад

В Казани по Карагадинской ограничат движение на неделю

Новости Татарстана

2 часа назад

Трех сотрудников исполкома в Татарстане будут судить за взятку
Суд признал законным пожизненный срок казанском...
Новости Казани
2 дня назад

Суд признал законным пожизненный срок казанскому стрелку

Новости Татарстана

2 часа назад

Гидрометцентр РТ: туман и гололедица ожидает Татарстан 2 февраля

Новости Казани

2 часа назад

В Казани стоимость аренды офисов за 2024 год выросла на 60%

Новости Татарстана

2 часа назад

В Росреестре Татарстана объяснили новые правила оформления недвижимости
Находят хобби и раскрывают душу
Новости России
6 дней назад

Находят хобби и раскрывают душу