Штрафовать будут всех: МВД лишат лазейки, позволяющей избежать штраф за неправильную тонировку

Министерство внутренних дел России предложило поправки к законодательству, направленные на ужесточение контроля за тонировкой автомобильных стекол. Изменения коснутся части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и нацелены на устранение пробелов, позволяющих водителям избежать ответственности за несоответствие светопропускаемости стекол установленным стандартам.

Основные аспекты предложенных изменений

Согласно текущему регулированию по техническому регламенту Таможенного союза, лобовое и передние боковые стекла не должны блокировать более 30% света (70% светопропускания), а для бронированных автомобилей установлен порог в 40% (60% светопропускания). Предложенные МВД поправки предусматривают замену ссылок на техрегламенты конкретными положениями, утвержденными правительством, что должно упростить применение и контроль за исполнением закона.

Закрытие лазеек в законодательстве

Поправки направлены на ликвидацию лазеек, которые позволяли автовладельцам, использующим возможность временного ввоза автомобилей, избегать штрафов за тонировку. Новая редакция статьи предусматривает наступление ответственности без учета таможенного статуса транспортного средства, тем самым обеспечивая равные условия для всех водителей.

Штрафы остаются без изменений

Не предвидится изменений в размере штрафов: за нарушение норм светопропускания стекол предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Это следует за решением Госдумы, которое отклонило предложение о смягчении норм светопропускания до 35% в прошлом году.

Эти поправки являются частью более широких усилий по повышению безопасности на дорогах и обеспечению соблюдения законодательства в области автомобильной тонировки. Проект поправок уже доступен для общественного обсуждения на официальном портале нормативных актов, ожидая дальнейшего одобрения и вступления в силу, пишет auto.ru.