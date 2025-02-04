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Штрафовать будут всех без исключения: МВД устранит лазейку, позволяющую избежать штрафа за неправильную тонировку

В России вступят в силу новые поправки в КоАП, ...

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Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) подготовило проект поправок к части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые касаются правил тонировки окон автомобилей.

Предлагаемые изменения направлены на устранение правового дублирования норм, а также на закрытие существующих лазеек, которые позволяли водителям избегать штрафов за нарушение стандартов светопропускания стекол. Этот проект уже опубликован на официальном портале нормативных актов и, скорее всего, вступит в силу в ближайшем будущем.

Устранение правового дублирования

На данный момент ответственность за несоответствие светопропускания стекол автомобилей техрегламенту Таможенного союза (ТС) регулируется в рамках законодательства о безопасности колесных транспортных средств. В частности, техрегламент установил, что для ветрового и передних боковых стекол автомобилей минимальная светопропускная способность должна составлять 70%. Для бронированных автомобилей этот показатель снижен до 60%.

Однако в реальной практике существовали случаи, когда владельцы автомобилей с временным ввозом использовали «лазейки» в законодательстве, ссылаясь на отсутствие действия техрегламента для автомобилей, находящихся на временном учете. Эти механизмы позволяли избежать штрафных санкций даже при наличии очевидных нарушений.

Какие изменения предлагает МВД?

В новом проекте поправок МВД РФ предлагает заменить существующие ссылки на техрегламент Таможенного союза на новые положения, утвержденные постановлением правительства. Изменения направлены на то, чтобы устранить возможность манипулирования правовыми нормами и сделать их более понятными и жесткими.

Одним из основных новшеств является то, что теперь нарушение будет фиксироваться не только по данным техрегламента, но и в соответствии с требованиями, которые будут утверждены на федеральном уровне. Это поможет более точно и оперативно регулировать требования к тонировке в зависимости от актуальных стандартов.

Что это значит для водителей?

С введением новых поправок владельцы автомобилей, чьи стекла не соответствуют установленным нормам светопропускания, уже не смогут использовать «дикие» схемы для избегания штрафов. Теперь ответственность за тонировку будет закреплена в федеральном законодательстве, что облегчит работу инспекторов ДПС и повысит уровень правовой ясности.

Кроме того, изменения также повлияют на владельцев автомобилей, находящихся на временном учете. Законодательные лазейки, которые позволяли избежать наказания, будут устранены, и все автомобили, независимо от их регистрационного статуса, будут подчиняться единым стандартам.

Когда вступят в силу изменения?

С учетом того, что проект поправок уже опубликован, а обсуждения завершены, поправки, скорее всего, вступят в силу в ближайшее время. Важно, чтобы водители заранее ознакомились с новыми требованиями, чтобы избежать ненужных штрафов и других санкций.

Новые изменения в законодательстве, касающиеся тонировки автомобилей, направлены на усиление контроля за безопасностью на дорогах и устранение правовых противоречий. Если поправки будут приняты, это приведет к более жесткому и последовательному регулированию вопросов, связанных с тонировкой автомобилей.

Водителям стоит помнить о необходимости соответствовать установленным нормам, чтобы избежать неприятных последствий в виде штрафов.

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