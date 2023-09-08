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Штрафа не будет: суд разрешил сидеть за рулем пьяными, за это ничто не будет

Штрафа не будет: суд разрешил сидеть за рулем пьяными, за это ничто не будет

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Автомобилист может находиться за рулем, в салоне авто в нетрезвом виде, если машина стоит на парковке и не совершает движения, пишет PRIMPRESS, ссылаясь на соответствующее решение Верховного суда.

В решении говорится, что пьяной ездой не может считаться нахождение за рулем в нетрезвом виде, если машина " не перещается в пространстве".

Прецедент создало дело автомобилиста, которого сотрудник ГИБДД поймал за рулем стоящей машины в нетрезвом виде. Суд оштрафовал его на 30 тысяч, лишил прав, но водитель пошел отстаивать свою правоту в вышестоящих инстанциях, так история попала на рассмотрение в ВС РФ.

Решения предыдущих судов верховные судьи отменили, мужчине вернули права.

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