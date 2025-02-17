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Штраф за несообщение в военкомат о переезде вырастет в 20 раз: новый законопроект Госдумы

В Госдуму РФ внесен новый законопроект, предусм...

объясняем.рф

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В Госдуму РФ внесен новый законопроект, предусматривающий значительный рост штрафов в несколько раз за то, что гражданин не сообщил о смене своего места жительства в военный комиссариат. Данная инициатива была разработана и выдвинута на обсуждение группой депутатов, руководителем которой выступал Андрей Картаполов. Он является председателем думского комитета по обороне. Сама инициатива на данный момент уже была е размещена в электронной базе документов Госдумы.

Согласно тексту законопроекта, если гражданин не уведомит военный комиссариат о переезде на новое место проживания в течение трех месяцев и при этом не подтвердит свою регистрацию, то на него может быть наложен штраф. Размер предлагаемого штрафа составляет от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, что значительно выше текущих санкций за подобные административные нарушения.

Это предложение вызывает активные обсуждения среди экспертов и общественности, поскольку ужесточение штрафных санкций может повлиять на отношение граждан к процессу уведомления о своем местоположении в рамках воинского учета. В то время как некоторые видят в этом необходимую меру для упорядочивания воинского учета, другие выражают опасения относительно возможного ущемления прав граждан.

Дебаты вокруг законопроекта продолжаются, и его дальнейшая судьба будет зависеть от итогов обсуждений в думских комитетах и последующего голосования. Если инициатива будет одобрена, это станет значимым изменением в административной практике обращения с воинским учетом на территории Российской Федерации, пишет РИА новости.

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