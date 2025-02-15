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Штраф за несообщение в военкомат о переезде увеличится в 20 раз: новый законопроект Госдумы

Законопроект, предлагающий увеличение штрафов з...

dzen.ru

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В Государственную Думу внесен законопроект, инициированный группой депутатов под руководством Андрея Картаполова, направленный на ужесточение административных штрафов для граждан, не информирующих военные структуры о смене места жительства.

Предложение устанавливает новые правила для учета перемещений граждан в контексте воинского учета, что является ключевым аспектом обеспечения национальной безопасности.

Согласно тексту законопроекта, граждане, которые не уведомляют соответствующие военные органы о переезде на новое место проживания в течение более чем трех месяцев, могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Такие меры предпринимаются с целью повышения точности и актуальности данных воинского учета.

Данный законопроект является частью обширных усилий по укреплению законодательной базы, которая регулирует вопросы, связанные с национальной безопасностью и оборонной готовностью страны. Документ уже доступен для ознакомления в электронной базе данных Госдумы и ожидает своего дальнейшего детального обсуждения.

Несообщение официально зарегистрированного переезда теперь классифицируется как серьезное нарушение, подлежащее значительным штрафным санкциям. Это отражает усиленное внимание государства к вопросам точного ведения воинского учета и повышения ответственности граждан, сообщает ria.ru.

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