Штраф за газовую плиту 10 000 рублей - с марта начнут проверять по квартирам

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые законодательные меры, направленные на усиление контроля за использованием газового оборудования.

Изменения, оформленные постановлением Правительства РФ No410, предусматривают значительное увеличение штрафов за нарушения эксплуатационных стандартов, особенно в отношении газовых плит.

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