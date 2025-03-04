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Штраф за газовую плиту 10 000 рублей - с марта начнут проверять по квартирам

С 1 марта 2025 года вводятся новые штрафы и пра...

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С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые законодательные меры, направленные на усиление контроля за использованием газового оборудования.

Изменения, оформленные постановлением Правительства РФ No410, предусматривают значительное увеличение штрафов за нарушения эксплуатационных стандартов, особенно в отношении газовых плит.

Детали нововведений

  • Увеличение штрафных санкций: Штрафы за несоблюдение норм эксплуатации газовых плит значительно возрастут. Теперь для физических лиц они составят от 10 до 15 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц — до 100 и 200 тысяч рублей соответственно в случае повторения нарушений.
  • Ограничения на эксплуатацию устаревшего оборудования: Использование газовых плит, которым более 20 лет, теперь может стать причиной автоматического отключения газа и влечь за собой штрафы. Обычный срок службы газовой плиты составляет от 10 до 12 лет.
  • Требования к установке и обслуживанию: Установка и техническое обслуживание газовых плит должны проводиться только квалифицированными специалистами в специально отведённых для этого местах — на кухне. Любые несанкционированные вмешательства в систему газоснабжения или самостоятельный ремонт могут привести к серьёзным юридическим последствиям.
  • Процедура соблюдения новых норм: Для гарантии соблюдения новых правил владельцы газового оборудования обязаны обеспечивать регулярный доступ сотрудников газовой службы для проведения необходимых проверок и обслуживания. Отказ в предоставлении доступа или использование некондиционного оборудования теперь чреват высокими штрафами.
  • Значение новых правил: Эти меры предпринимаются с целью повышения безопасности и предотвращения возможных аварий, связанных с использованием газа в быту. По мнению экспертов, ужесточение регуляции способствует минимизации рисков и обеспечивает более безопасную эксплуатацию газовых устройств в жилых условиях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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